صعود همزمان طلا، سکه و دلار؛ فتح کانال‌ ۱۱۵ میلیونی سکه تمام

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز معاملات امروز، بازار داخلی طلا و سکه تحت تأثیر رشد نرخ دلار و افزایش تقاضای سرمایه‌ای، وارد فاز صعودی تازه‌ای شد. دلار در بازار آزاد تا کانال ۱۰۹ هزار تومان رفت و همین امر موتور اصلی رشد بهای طلا و سکه را روشن کرد.

در حالی‌که بازار جهانی طلا به دلیل تعطیلی آخر هفته در سطح ۴۲۴۹ دلار در هر اونس ثابت مانده، بازار تهران با لیدری دلار، جهشی چنددرصدی را تجربه می‌کند.

طلا در مسیر صعود

قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت و به ۴۸ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان رسید.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۳۴۳ هزار تومان، رقم ۱۱ میلیون و ۱۹۱ هزار تومان را ثبت کرد.

طلای دست دوم نیز با افزایش مشابه، ۱۱ میلیون و ۳۹ هزار تومان معامله شد.

بر اساس داده‌های معاملاتی، طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ۳.۳ درصدی، ۱۴ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان قیمت خورد. روند کلی بازار نشان می‌دهد که رشد هم‌زمان تقاضا و دلار، سمت‌وسوی قیمت‌ها را صعودی کرده است.

سکه‌ها یک‌دست صعودی

بازار سکه نیز امروز با افزایش عمومی همراه بود.

سکه امامی پس از چند روز نوسان در محدوده ۱۱۳ تا ۱۱۴ میلیون تومان، سرانجام کانال ۱۱۵ میلیون تومانی را فتح کرد. سایر قطعات از جمله سکه بهار آزادی، نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز رشد داشتند.

منابع صنفی از افزایش جزئی حباب سکه در برخی قطعات خبر می‌دهند که عمدتاً ناشی از بالا رفتن حجم خرید نقدی در ساعات ابتدایی بازار است.

نقره و سایر فلزات گران‌بها

قیمت اونس جهانی نقره بدون تغییر در سطح ۵۱ دلار و ۹۱ سنت باقی ماند، اما در بازار داخلی، هر گرم نقره ۹۹۹ با رشد ۱,۸۴۰ تومانی، به نرخ ۲۰۸,۹۴۰ تومان رسید.

صعود امروز طلا و سکه را می‌توان واکنشی مستقیم به جهش دلار و ورود مجدد نقدینگی به بازارهای فیزیکی دانست. تعطیلی بازارهای جهانی موجب شد وزن محرک داخلی دلار بر روند معاملات غلبه کند.

با وجود این‌که رشد اخیر بخشی از اصلاح نزولی روز قبل را جبران کرده، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند در گرو ثبات نرخ دلار و سیاست ارزی بانک مرکزی در هفته پیش‌رو خواهد بود.