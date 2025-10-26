شناسایی تغییرات مشکوک در بافت بدن به کمک هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک صلواتی پور، با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی در رادیولوژی تقویت‌کننده توان انسانی است، گفت: این فناوری می‌تواند وظایف تکراری را انجام دهد تا متخصص وقت خود را صرف تحلیل موارد پیچیده کند.

رئیس چهلمین کنگره رادیولوژی با اشاره به تأثیر بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی در علم تصویربرداری پزشکی، افزود: هوش مصنوعی در سال‌های اخیر چهره‌ی تصویربرداری پزشکی را دگرگون کرده است. اگر تا چندی پیش تنها چشمان دقیق رادیولوژیست‌ها قادر به کشف نشانه‌های بیماری در دل تصاویر پیچیده بود، اکنون الگوریتم‌ها نیز همراه آن‌ها شده‌اند؛ دستیارانی خستگی‌ناپذیر که از میلیون‌ها تصویر آموخته‌اند چگونه تفاوت میان سلامت و بیماری را تشخیص دهند.

وی از کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص و شناسایی تغییرات مشکوک در بافت بدن خبر داد و افزود: هوش مصنوعی می‌تواند الگوهای نامحسوسی که از دید انسان هم نامشخص هستند را شناسایی کند؛ به عنوان مثال می‌تواند کوچک‌ترین لکه مشکوک در سی‌تی‌اسکن ریه یا تغییرات ظریف بافت در MRI مغز را در چند ثانیه مشخص کند. این توانایی، سرعت و دقت را بالا می‌برد و به تشخیص زودهنگام کمک می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه تصریح کرد: هوش مصنوعی علاوه بر قدرت تشخیص، قابلیت درک هم دارد. نرم‌افزارهای مدرن امروز می‌توانند شدت و گستره ضایعات، حجم توده‌ها، یا حتی پاسخ به درمان را به صورت کمی اندازه‌گیری کنند. این یعنی گزارش رادیولوژی از حالت توصیفی به سوی داده‌محور و دقیق‌تر حرکت می‌کند.

صلواتی‌پور با تاکید بر اینکه این فناوری در رادیولوژی تقویت‌کننده توان انسانی است، گفت: هوش مصنوعی می‌تواند وظایف تکراری مانند تقسیم‌بندی تصاویر یا بررسی حجم بالای موارد طبیعی را انجام دهد تا متخصص وقت خود را صرف تحلیل موارد پیچیده، تصمیم‌گیری بالینی و ارتباط با تیم درمان کند.

وی افزود: هوش مصنوعی در سطح عمومی راه را برای تصویربرداری دقیق‌تر در مناطق کم‌منبع، غربالگری سریع در بیماری‌های شایع و حتی تشخیص از راه دور باز می‌کند. آینده‌ای در پیش است که در آن، پزشک و ماشین در کنار هم می‌اندیشند؛ یکی با تجربه و قضاوت بالینی، دیگری با سرعت و حافظه‌ای بی‌پایان؛ شاید بتوان گفت در دنیای جدید رادیولوژی، هر پیکسل حرفی برای گفتن دارد و هوش مصنوعی ترجمان آن است.