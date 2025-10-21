برد آسان پسران والیبال ایران مقابل قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال پسران جوان ایران امروز ۲۹ مهر از ساعت ۱۴ به وقت محلی در دومین دیدار خود از بازی‌های آسیایی جوانان بحرین مقابل قطر به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر ۰ به برتری رسید.

شاگردان عادل غلامی ست‌های اول تا سوم را با امتیازهای ۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۸ و ۲۵ بر ۱۲ به پیروزی رسیدند تا به عنوان تیم اول گروه خود راهی مرحله یک چهارم نهایی شوند.

در رقابت‌های بخش پسران تیم‌های ایران، چین، قطر، بحرین، پاکستان، مغولستان، ازبکستان، قزاقستان، عربستان، چین تایپه، تایلند و اندونزی با یکدیگر برای کسب مدال رقابت می‌کنند.

سید حسین زمانی، میر محمد موسوی، امیر محمد رفیعی‌راد، پارسا گله‌دار، شنتیا بهنژاد، محمدنیما باطنی، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رمضانی، مهدی سخاوی، امیر نادری، مبین کلاسنگیانی، آرمین آسیایی ترکیب تیم ملی والیبال پسران ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین را تشکیل می‌دهند.

عادل غلامی (سرمربی)،

مهدی اسلامی (سرپرست)، فرهاد قائمی (مربی)، فاضل شیرکوند (آنالیزور) اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال پسران ایران هستند.

گروه‌بندی مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: بحرین، پاکستان، مغولستان

گروه B: ایران، چین، قطر

گروه C: ازبکستان، قزاقستان، عربستان

گروه D: چین‌تایپه، تایلند، اندونزی

روز گذشته پسران والیبال ایران در نخستین بازی ۳ بر صفر به برتری مقابل چین دست یافت.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز می‌شود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد.