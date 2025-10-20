  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

تقوی: قطری‌ها امیدوار نیستند/ انتقال صابر به ایران تنها راه است

تقوی: قطری‌ها امیدوار نیستند/ انتقال صابر به ایران تنها راه است

رئیس فدراسیون والیبال گفت: با توجه به درخواست خانواده صابر کاظمی و مشورت کادر پزشکی تصمیم بر آن شد که صابر با تجهیزات کامل به ایران منتقل شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال درخصوص آخرین شرایط وضعیت صابر کاظمی بازیکن والیبال ایران اظهار داشت: براساس درخواست خانواده صابر کاظمی و با مشورت کادر پزشکی تصمیم بر آن شد که صابر را با تجهیزات و امکانات کامل به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های کشور منتقل کنیم.

وی ادامه داد: این انتقال کار بسیار دشواری خواهد بود، چون نیازمند به هماهنگی با بیمارستان، دولت و هواپیمایی قطر است. این انتقال علاوه بر مشکلات اجرایی، دارای ریسک زیادی است اما چون در دو روز گذشته تغییری در شرایط جسمی صابر ایجاد نشده است و کادر پزشکی قطری خبرهای امیدوار کننده‌ای را اعلام نمی‌کنند، تنها امیدِ باقی مانده، انتقال صابر به یکی از مجهزترین بیمارستان های کشور با حضور کادر مجرب درمانی است.

کد خبر 6628561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فاطمه IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خدا کمک کنه هر چه زودتر به هوش بیاد حالش خوب بشه
    • اصغر IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      یا امام رضا به جوانیش رحم کن انشاله دوباره بر گرده

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها