شروع بسکتبال سه نفره دختران ایران با پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران ایران در اولین بازی خود در مرحله گروهی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در رویارویی با ازبکستان به برتری ۲۲ بر ۶ رسید.

تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران ایران با ترکیب، الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریحی زیر نظر سحر نجفی در این رقابت‌ها حضور دارند.

گروه بندی تیم‌های بسکتبال سه به سه دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان به این شرح است:

گروه A: ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین گروه B: مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا

چهار تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی راه پیدا می‌کنند.

این تیم در دومین بازی خود از ساعت ۱۲:۳۵ به مصاف اردن می‌رود. بازی سوم مقابل چین از ساعت ۱۸:۴۰ آغاز خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران ایران، روز شنبه ۳ مهرماه هم با امارات، قزاقستان و چین‌تایپه بازی خواهد داشت.

ایران برای اولین بار در بخش دختران در مسابقات بسکتبال ۳x۳ زیر ۱۶ سال آسیا حضور یافته است.