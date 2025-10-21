به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اروپایی‌ها در حال حاضر طرفدار صلح نیستند و به حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع اوکراین کمکی نمی‌کنند.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: کشورهای اروپایی در حال حاضر رژیم کی یف را به ادامه جنگ تحریک می‌کنند. رزمایش‌های ناتو همواره از سوی ارتش روسیه مورد توجه قرار می‌گیرد. ارتش روسیه از نزدیک برنامه‌ها و اهداف رزمایش‌های ناتو را زیر نظر دارد؛ آنها را به طور کامل تجزیه و تحلیل می‌کند و اقدامات لازم را در زمینه آماده‌سازی قابلیت‌های خود انجام می‌دهد.

دیمیتری پسکوف، در این باره اضافه کرد: نه پوتین و نه ترامپ زمان بندی دقیقی برای دیدار خود ارائه نکرده‌اند؛ این دیدار نیازمند زمان و آماده سازی جدی است. صحبت در مورد مشارکت احتمالی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روسیه و آمریکا در مجارستان زود است. جزئیات این نشست هنوز مورد بحث قرار نگرفته است.

این مقام کرملین سپس افزود: ارائه پیشنهادها برای دیدار احتمالی بین پوتین و ترامپ باید یک فرآیند منسجم باشد تا موثر واقع شود. گزارش‌ها درباره ورود احتمالی پوتین به بوداپست با همان هواپیمای حامل ترامپ، خیال‌پردازی است.