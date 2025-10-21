  1. بین الملل
واکنش کرملین به گزارش‌ها درباره ورود پوتین به بوداپست باهواپیمای ترامپ

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز اعلام کرد: گزارش‌ها درباره ورود احتمالی پوتین به بوداپست با همان هواپیمای حامل ترامپ، خیال‌پردازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اروپایی‌ها در حال حاضر طرفدار صلح نیستند و به حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع اوکراین کمکی نمی‌کنند.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: کشورهای اروپایی در حال حاضر رژیم کی یف را به ادامه جنگ تحریک می‌کنند. رزمایش‌های ناتو همواره از سوی ارتش روسیه مورد توجه قرار می‌گیرد. ارتش روسیه از نزدیک برنامه‌ها و اهداف رزمایش‌های ناتو را زیر نظر دارد؛ آنها را به طور کامل تجزیه و تحلیل می‌کند و اقدامات لازم را در زمینه آماده‌سازی قابلیت‌های خود انجام می‌دهد.

دیمیتری پسکوف، در این باره اضافه کرد: نه پوتین و نه ترامپ زمان بندی دقیقی برای دیدار خود ارائه نکرده‌اند؛ این دیدار نیازمند زمان و آماده سازی جدی است. صحبت در مورد مشارکت احتمالی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روسیه و آمریکا در مجارستان زود است. جزئیات این نشست هنوز مورد بحث قرار نگرفته است.

این مقام کرملین سپس افزود: ارائه پیشنهادها برای دیدار احتمالی بین پوتین و ترامپ باید یک فرآیند منسجم باشد تا موثر واقع شود. گزارش‌ها درباره ورود احتمالی پوتین به بوداپست با همان هواپیمای حامل ترامپ، خیال‌پردازی است.

