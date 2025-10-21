ترامپ: شک دارم که اوکراین قادر به شکست روسیه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی مبهم، به ناتوانی اوکراین در شکست دادن روسیه در جنگ جاری اشاره کرد.

اظهارات تازه ترامپ به تردیدهای قبلی وی در قبال کی‌یف دامن زده و این در حالی است که او قصد دارد در هفته‌های آینده بار دیگر با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای گفتگوی رو در رو به منظور پایان بخشیدن به جنگ اوکراین، در بوداپست مجارستان دیدار کند.

ترامپ پیش از جلسه‌ای در کاخ سفید با آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، به خبرنگاران گفت: آنها (اوکراین) هنوز می‌توانند پیروز شوند. فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد، اما می‌توانند پیروز شوند.

ترامپ ماه گذشته موضع دیرینه خود را مبنی بر اینکه اوکراین باید بخش‌هایی از خاکش را واگذار کند و قادر است تا تمام مناطق تحت تصرف روسیه را بازپس بگیرد، تغییر داد.

با این حال، ترامپ پس از گفتگوی طولانی با پوتین در هفته گذشته و سپس دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بار دیگر موضع خود را عوض کرد و از کی‌یف و مسکو خواست تا «جنگ را در خطوط درگیری متوقف کنند» و به جنگ خود پایان دهند.

وی همچنین درباره تغییر پی‌درپی نظرش در مورد موقعیت کی‌یف، ارزیابی ناخوشایندی از بخت اوکراین در جنگ ارائه داد و گفت: هرگز نگفتم که آنها پیروز خواهند شد. من گفتم آنها می‌توانند. هر چیزی ممکن است که رخ بدهد. می‌دانید، جنگ چیز خیلی عجیبی است!