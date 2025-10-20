به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، به گفته افراد آگاه، آمریکا با طرح اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو گروه- ۷ جهت گسترش استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در ارتباط با حمایت از اوکراین مخالفت کرد.

به گزارش این رسانه، این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که مقامات آمریکایی در جریان گفتگوهایی که هفته گذشته در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن برگزار شد، به همتایان اروپایی خود اطلاع دادند که فعلاً به این طرح نخواهند پیوست.

یکی از این منابع گفت که ایالات متحده خطرات مربوط به ثبات بازار را دلیل عدم تمایل خود عنوان کرده است.

