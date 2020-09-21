رحمان باقریان بازیگر نقش «زربی» غلام مختار در سریال «مختارنامه» که این روزها از شبکه آی فیلم در حال پخش است، درباره ویژگی‌های نقش خود به خبرنگار مهر بیان کرد: زربی یک شخصیت دوست داشتنی و آرام بود. او نقش موثری در زندگی مختار ایفا می‌کرد. در عین حال، از معدود کاراکترهای سریال بود که هیچ وقت دست به شمشیر نشد.

وی اضافه کرد: تمام جذابیت این شخصیت از متانت و مهربانی‌هایش نشأت می‌گرفت. نام زربی به عنوان غلام مختار در کتاب مختارنامه هم آمده و شخصیت ریشه دار و با اصالتی است. زربی در نهایت جانش را هم فدای مختار و آرمان‌هایش می‌کند. این کاراکتر با خصوصیات منحصر به فردی که داشت حتی روی خود من هم تاثیرگذار بود.

باقریان درباره شخصیت‌پردازی سریال «مختارنامه» بیان کرد: یکی از حسن‌های مختارنامه این بود که نه فقط بر روی زربی که برای سایر کاراکترها هم یک شخصیت‌پردازی مناسب انجام گرفته بود. هر نقش، جای کار داشت و به سهم خود، در پیشبرد قصه تاثیرگذار بود. آقای میرباقری از همان ابتدا برای نقش زربی روی من نظر داشت، انتخابم کرده بود و می‌گفت که می‌خواهم این نقش را تو بازی کنی.

بازخوردها هنوز و در بازپخش‌ها هم ادامه دارد

وی درباره بازخوردهای سریال که هنوز در بازپخش‌ها ادامه دارد، عنوان کرد: مردم همان گونه که خود سریال را دیدند و با آن ارتباط برقرار کردند به بازیگرانش هم لطف داشتند. حتی وقتی مختارنامه بازپخش می‌شود در کوچه و خیابان اظهار لطف می‌کنند.

بازیگر «لیلی با من است» با اشاره به محبوبیت سریال «مختارنامه» در طول این سال‌ها یادآور شد: مردمان ما مرید همه ائمه‌اطهار و به ویژه امام حسین (ع) هستند. طبیعی است که وقتی سریالی درباره ایشان ساخته شود از آن استقبال فوق‌العاده داشته باشند. از سوی دیگر، مردم می‌دیدند که در سپاه مختار، ایرانیان زیادی حضور داشته و در انتقام‌گیری از قاتلان امام حسین (ع) مشارکت کرده‌اند که این هم از جذابیت‌های مختارنامه برای آن‌ها است.

وی افزود: روایت اتفاقات در «مختارنامه» از نظر بصری بسیار جذاب بود. ضمن اینکه فیلمنامه هم به شکل حرفه‌ای و خلاقانه نوشته شده بود. انصافاً بازیگران هم در این سریال سنگ تمام گذاشتند و همه با جان و دل کار کردند. به مسائل و عوامل فنی هم توجه ویژه‌ای شده و همه چیز سر جای خودش بود.

نوع روایت میرباقری از تاریخ مختص خودش است

بازیگر «مختارنامه» درباره اهمیت حضور داوود میرباقری به عنوان کارگردان نیز گفت: فکر می‌کنم میرباقری نقش اصلی را در این ماجرا ایفا می‌کند. او احاطه کامل به تاریخ دارد. من قبل از مختارنامه با او در سریال «گرگ‌ها»، فیلم «مسافر ری» و سریال «امام علی (ع)» کار کرده بودم و می‌دانستم چقدر بر مسائل احاطه دارد. نوع روایتش از تاریخ هم مختص به خودش است. ساخت سریال‌های بزرگ و پر لوکیشن مثل «مختارنامه» بسیار زمان‌بر است و مقاومت و پشتکار زیادی را می‌طلبد که بدون میرباقری ممکن نبود.

وی اضافه کرد: مقوله تاریخ جذابیت‌هایی فراوان دارد و می‌تواند دستمایه ساخت سریال‌های فاخر و جذاب قرار بگیرد. اگر توجه بیشتری به تاریخ صورت بگیرد و فرصت‌ها و امکانات بیشتری در اختیار نویسندگان و کارگردانانی مثل داوود میرباقری قرار گیرد قطعاً می‌شود سریال‌های ماندگار دیگری مثل «مختارنامه» ساخت.

این بازیگر درباره نقش‌های تاریخی و اینکه خودش چقدر «مختارنامه» را در بازپخش‌ها پیگیری می‌کند بیان کرد: نقش‌های تاریخی برای بازیگر هم پر از جذابیت و چالش است. نقش تاریخی ما به ازای بیرونی ندارد و بازیگر باید از صفر تا صد یک شخصیت را خلق کند و همین، جذاب است. من اگر در خانه باشم تمام بازپخش‌های «مختارنامه» را می‌بینم.