اتحادیه اروپا روسیه را به نقض حریم هوایی رومانی متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز یکشنبه در سخنانی مسکو را به نقض حریم هوایی رومانی متهم کرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این ارتباط ادامه داد: نقض حریم هوایی رومانی توسط پهپادهای روسی، تشدید تنشی است که امنیت منطقهای را تهدید میکند. این رویداد، نقض حاکمیت یک کشور عضو اتحادیه اروپا تلقی میشود.
وی در ادامه اضافه کرد: این حادثه امنیت منطقهای را نیز با مخاطره مواجه میکند. ما در همبستگی با رومانی ایستادهایم. من در تماس نزدیک با دولت رومانی هستم.
این در حالیست که رومانی شب گذشته به شهروندانش نزدیک اوکراین در مورد خطر «سقوط اشیاء» هشدار داد. به مردم گفته شد که در پناهگاه بمانند؛ زیرا هواپیماهای اف -۱۶ «پهپادهایی» را سرنگون کردند.
رسانههای رومانیایی اعلام کرده بودند که آنها (پهپادها) رومانی را هدف قرار ندادهاند؛ بلکه اوکراین را هدف قرار دادهاند.
این در حالیست که کشورهای اروپای شرقی که در نزدیکی مرز با روسیه هستند به بهانه نفوذ پهپادهای روسی به حریم هوایی خود حین مقابله با اوکراین، جنجال آفرینی جدیدی را علیه مسکو به راه انداختهاند.
