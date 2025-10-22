هشدار نماینده گنبد در مجلس درباره شکاف تأمین مالی تولید در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحلیم آق ارکاکلی، صبح چهارشنبه در همایش ملی صنعتگران گلستان که با حضور معاون وزیر صمت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار گلستان و جمعی از مدیران و صنعتگران برگزار شد با تبریک این روز به فعالان اقتصادی و صنعتگران استان گفت: نخبگان، تولیدکنندگان و کارآفرینان ستونهای اصلی امنیت، اشتغال و ثبات کشورند و اگر امروز چرخ اقتصاد در جریان است، مرهون تلاشهای این قشر سختکوش است.
وی با اشاره به حضور مسئولان ارشد ملی و استانی در این همایش افزود: صنعت و معدن، تنها یک بخش اقتصادی نیستند، بلکه رکن مهمی در امنیت ملی و توسعه کشور به شمار میروند. دغدغههای فعالان اقتصادی نه تنها در مجلس، بلکه در دولت و قوه قضائیه نیز مورد توجه است و بسیاری از مشکلات در مسیر حل و تدبیر قرار دارد.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامناسب پیوند صنعت و دانشگاه و بیتوجهی به آموزش مهارت در گذشته گفت: زمانی که نسخه توسعهای یکسان برای همه استانها پیچیده شود، طبیعی است که استانهایی مانند گلستان آسیب ببینند. نگاه دولت باید متناسب با ظرفیتها و ویژگیهای محلی تنظیم شود.
آق ارکاکلی خطاب به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شما نماینده دولت هستید و این فعالان اقتصادی، سربازان خط مقدم نظام اقتصادی کشورند. مجلس دوازدهم نیز در این مسیر همراه آنهاست و هر زمان که نیاز به هماهنگی و طرح مطالبات باشد، نمایندگان استان آمادهاند تا صدای بخش خصوصی را به دولت برسانند.
وی به آمار منابع و مصارف بانکی استان اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر منابع بانکهای استان ۱۰۶ همت و مصارف ۷.۷ همت اعلام شد؛ این فاصله نشان میدهد که سرمایه مورد نیاز تولیدکنندگان در استان تأمین نمیشود و باید نگاه جدیتری به تأمین مالی تولید صورت گیرد.
این عضو مجمع نمایندگان گلستان همچنین خواستار ایجاد اتاق مشترک مجمع نمایندگان و فعالان اقتصادی استان شد تا به گفته وی همافزایی و انسجام در تصمیمگیریها و پیگیری مطالبات افزایش یابد.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای معدنی کشور تأکید کرد: در کشوری با ۶۸ ماده معدنی و بیش از ۶۰ میلیارد تن ذخایر، نباید نقش معدن در توسعه اقتصادی کمرنگ باشد. خلأ ایفای مسئولیتهای اجتماعی بهرهبرداران و ضعف نظارت باعث شده اعتماد عمومی آسیب ببیند. اگر سرمایهگذار امنیت و ثبات ببیند، مسیر خود را پیدا میکند.
نماینده مردم گنبدکاووس با انتقاد از برخی ساختارهای ناکارآمد اداری گفت: بسیاری از سامانههای دولتی به جای تسهیل، به بلای جان صنعتگران تبدیل شدهاند. این روند باید اصلاح شود و مدیران دستگاههای اجرایی باید بیش از گذشته در میدان باشند.
آق ارکاکلی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان و بازنگری در سیاستهای غلط، افزود: هیچ راهی جز همراهی و همافزایی بین دولت، مجلس و بخش خصوصی برای عبور از چالشهای اقتصادی وجود ندارد. مجلس دوازدهم به مردم قول داده است که با مقرراتزدایی، اصلاح قوانین و تسهیل سرمایهگذاری، مسیر توسعه را هموار کند.
