به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله رحمانی با اشاره به خطرات ناشی از تردد شترهای سرگردان در حاشیه جاده‌ها اظهار کرد: حضور این حیوانات در مسیرهای ارتباطی شهرستان می‌تواند موجب بروز تصادفات و خسارات جانی و مالی برای رانندگان شود. به همین منظور از مالکین محترم شترها اکیداً توصیه می‌شود ظرف مدت سه روز نسبت به جمع‌آوری و نگهداری دام‌های خود در محل‌های مناسب و ایمن اقدام کنند.

وی افزود: در صورت عدم اقدام به‌موقع از سوی مالکین، مطابق دستور قضائی و قوانین مربوطه، شترهای رهاشده جمع‌آوری و به‌عنوان اموال بلاصاحب تحویل مراجع ذی‌صلاح داده خواهد شد و اقدامات قانونی لازم صورت می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی بستک از مردم خواست در صورت مشاهده شترهای سرگردان در مسیرهای ارتباطی، موضوع را از طریق دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، پاسگاه‌های انتظامی یا ادارات جهاد کشاورزی و دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: تمامی مراحل جمع‌آوری با رعایت ضوابط ایمنی و حفظ سلامت حیوانات انجام خواهد شد. هدف از اجرای این طرح، حفظ ایمنی جاده‌ها، پیشگیری از حوادث رانندگی و صیانت از حقوق شهروندان است.