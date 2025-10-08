به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه و در راستای اجرای مصوبات نشست ویژه ایمنی جادهای شهرستان جاسک، ۱۱ رأس شتر بلاصاحب و سرگردان در مسیرهای پرتردد و حادثهخیز این شهرستان شناسایی و توقیف شدند.
این اقدام به دستور مستقیم دادستان عمومی و انقلاب جاسک و با هماهنگی و همکاری نیروهای شهرداری، اداره جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی صورت گرفت.
محمد جواد پارسانیا، دادستان جاسک با تأکید بر ضرورت حفظ جان شهروندان و پیشگیری از حوادث جادهای ناشی از تردد دامهای رهاشده، اعلام کرد: حضور شترهای بدون صاحب در جادهها یکی از عوامل اصلی تصادفات مرگبار در محورهای روستایی و بینشهری شهرستان است و برخورد قانونی با مالکان متخلف در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: طبق قانون مالکان دامهای رهاشده در صورت شناسایی موظف به پرداخت جرایم و جبران خسارات احتمالی خواهند بود و در صورت تکرار تخلف پرونده قضایی برای آنان تشکیل میشود.
به گفته مسئولان محورهای ارتباطی شهرستان جاسک به ویژه در محدوده روستاهای گیگن، آبکوهی و چاه اسماعیل از نقاط پرخطر و مستعد بروز تصادفات ناشی از تردد شترها هستند.
در سالهای اخیر تعدادی از شهروندان در تصادف با شترهای رهاشده جان خود را از دست دادهاند که این موضوع حساسیت جدی دستگاه قضایی را برانگیخته است.
نظر شما