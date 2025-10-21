تأمین مالی ۹۵۰ میلیون یورویی صنعت پتروشیمی در مرکز مبادله کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، در جلسه عصر امروز با حضور مدیران ارشد مرکز مبادله ایران برگزار شد، مقرر گردید ۶ طرح مهم و بزرگ پتروشیمی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی تأمین مالی شوند.

به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، در سال سرمایه گذاری برای تولید و در اقدامی مهم برای جهش تولید در صنعت پتروشیمی، تأمین مالی ۹۵۰ میلیون یورویی از طریق اوراق مرابحه ارزی در مرکز مبادله ایران کلید خورد.

بر اساس مصوبات این جلسه، شرکت پتروشیمیبا انتشار ۱۵۰ میلیون یورو اوراق تا یک ماه آینده پیشتاز این طرح‌ها خواهد بود. همچنین ۴ شرکت‌های پتروشیمی هر یک با ۲۰۰ میلیون یورو، و ۲ شرکت پتروشیمی هر یک با ۱۰۰ میلیون یورو از این طریق تأمین مالی خواهند شد.

انتظار می‌رود با انتشار اوراق ۹۵۰ میلیون یورویی این ۶ طرح پتروشیمی، افق جدیدی در توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و صادرات و ارزآوری این صنعت به وجود آید.

گفتنی است، پیش از این تأمین مالی ۳۱۰ میلیون یورویی چند شرکت پتروشیمی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی در مرکز مبادله ایران انجام شده است.