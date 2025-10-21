حجت الاسلام صادقی: میانجی‌ گری باید از تشریفات قضایی رها شود

به گزارگزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی عصر سه شنبه در همایش استانی نقش داوری و میانجی‌گری در نظام قضائی و حقوقی کشور با تأکید بر سابقه تاریخی میانجی‌گری و داوری گفت: میانجی‌گری به قدمت تاریخ بشر است در جوامع اولیه مردم برای حل اختلافات خود به افراد کهنسال و مورد اعتماد مراجعه می‌کردند، اما با پیشرفت جوامع، این امر به نهادهای دولتی واگذار شد.

وی افزود: وقتی حل اختلافات به دستگاه‌های دولتی سپرده شد، به دلیل کثرت قوانین و تشریفات، روند رسیدگی طولانی و پیچیده شد که این موضوع در همه جوامع رایج است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور تأکید کرد: امروز باید تلاش کنیم که امر مقدس حل اختلاف بیشتر به خود مردم سپرده شود. کانون‌ها و نهادهای مردمی نقش مهمی در ساماندهی داوری و میانجی‌گری دارند.

صادقی با بیان اینکه داوری و میانجی‌گری دو روی یک سکه هستند، گفت: داور و میانجی‌گر وظیفه دارند با تأکید بر مصالحه و سازش، راه حل‌های مسالمت‌آمیز ارائه دهند و از صدور رأی خودداری کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: یکی از راهکارهای مهم کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها، توسعه فرهنگ داوری است که بدون آموزش و فرهنگ‌سازی ممکن نیست. لازم است رسانه‌ها، فضای مجازی، مدارس و هیئت‌های مذهبی در ترویج فرهنگ داوری فعال شوند.

گسترش فرهنگ داوری به حل بسیاری از اختلافات کمک می‌کند

مجید الهیان، رئیس کل دادگستری استان گیلان نیز با اشاره به نقش داوری در کاهش ورودی پرونده‌ها، اظهار داشت: گسترش فرهنگ داوری می‌تواند به حل بسیاری از اختلافات کمک کند و فعالیت مؤثر کانون‌های داوری، کاهش چشمگیر پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی‌ها را به دنبال خواهد داشت.

در پایان همایش، از نشان کانون داوران حرفه‌ای استان رونمایی شد و تعدادی از داوران و میانجی‌گران حرفه‌ای با قرائت سوگندنامه، پروانه فعالیت خود را دریافت کردند و رسماً به کار خود آغاز کردند.