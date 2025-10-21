شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان به ۸۷ تَن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده اظهار کرد: شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان، از ابتدای سال تاکنون به ۸۷ تَن رسید و از این شمار ۲۳ تَن خانم و بقیه آقا هستند.

وی افزود: در این مدت ۲۲ تَن بر اثر بیماری تب دنگی در بیمارستان‌های استان بستری شدند که همه با حال عمومی خوب مرخص شده‌اند.

میرزاده گفت: افرادی که به تب دنگی مبتلا شده‌اند تا دو هفته باید از پشه بند استفاده کنند تا دوباره مورد گزش پشه آئدس قرار نگیرند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تاکنون در ۱۰ شهرستان استان پشته آئدس مشاهده شده است.

میرزاده افزود: از ابتدای سال تاکنون از هزار و ۵۰۰ فرد مشکوک به تب دنگی نیز در استان آزمایش گرفته شده است.