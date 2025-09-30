میرزاده: ۳۶۸ محل مشاهده پشه آئدس در بندرعباس پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر یحیی میرزاده اظهار کرد: گروه‌های واکنش سریع پس از تشخیص محل تجمع پشه آئدس یا تخم آن در مناطق مختلف شهر بندرعباس وارد عمل می‌شوند که در این زمینه در ۱۰ روز گذشته موفق به پاکسازی همه ۳۶۸ محل آلوده به پشه آئدس در شهر بندرعباس شدند.

یحیی میرزاده افزود: از ابتدای سال تاکنون ۴۹ مورد مثبت ابتلا به بیماری تب دنگی در هرمزگان شناسایی شده است.

بیماری تب دنگی یکی از بیماری‌های منتقله پشه آئدس است که مسری نیست و فقط با گزش این پشه منتقل می‌شود.

این پشه همچنین عامل انتقال بیماری‌های زیکا، تب زرد و چیکن گونیا است که تاکنون این بیماری‌ها در هرمزگان مشاهده نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محل‌های تخم‌ریزی این پشه مانند آب‌های راکد کولرهای آبی، زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده و چاله‌های آسانسور است.

میرزاده افزود: پشه آئدس در روز خونخواری می‌کند و بیشترین زمان گزش آن صبح زود و هنگام غروب خورشید است.

پشه آئدس در هرمزگان برای اولین بار سال ۱۳۹۸ در بندرلنگه مشاهده شد.