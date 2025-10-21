به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد با اشاره به اینکه در پی زمین‌لرزه امروز در اردکان به بزرگی ۴.۷ ریشتر، هشت نفر دچار مصدومیت شدند، گفت: در پی این حادثه، بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ سپیدان به محل کانون زمین لرزه اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: این حادثه هشت مصدوم در پی داشت. ۶ نفر به دلیل اضطراب ناشی از زمین لرزه، در محل به صورت سرپایی درمان شدند و ۲ نفر دیگر که هنگام خروج از منزل بر اثر افتادن روی زمین (سقوط هم سطح) دچار آسیب شده بودند، پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان منتقل شد.