زلزله ۴.۷ ریشتر اردکان فارس را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۱:۳۲ روز سه شنبه ۲۹ مهرماه زمین لرزهای به بزرگی ۴.۷ ریشتر شهر اردکان مرکز شهرستان سپیدان را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داده است.
تاکنون گزارشی از خسارت های احتمالی این رخداد طبیعی مخابره نشده است.
