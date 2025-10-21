  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

زلزله ۴.۷ ریشتر اردکان فارس را لرزاند

سپیدان- زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر شهر اردکان مرکز شهرستان سپیدان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۱:۳۲ روز سه شنبه ۲۹ مهرماه زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر شهر اردکان مرکز شهرستان سپیدان را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داده است.

تاکنون گزارشی از خسارت های احتمالی این رخداد طبیعی مخابره نشده است.

