علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با با اشاره به وقوع زلزله ۴.۷ ریشتر در شهر اردکان گفت: در این زمین لرزه خوشبتخانه تا این لحظه هیچ گونه خسارت جانی یا مصدوم گزارش نشده است.

وی ادامه داد: البته این زمین لرزه موجب خسارت جزئی به ساختمان اداره میراث فرهنگی شهرستان سپیدان و یک مرغداری در شهر اردکان شد.

فرماندار سپیدان با اشاره به اینکه زلزله قبلی موجب ترک خوردگی در دیوار ساختمان میراث فرهنگی شهرستان سپیدان شده بود، افزود: زمین لرزه امروز این ترک خوردگی را بیشتر کرده و این ساختمان به دلیل شرایط حاد تخلیه و قابل استفاده نیست.

علیزاده همچنین به خسارت به یک مرغداری در اردکان نیز اشاره کرد و گفت: فرو ریختن سقف یک مرغداری در این منطقه موجب تلف شدن تعدادی از مرغ‌های این مرغداری شده است.

فرماندار سپیدان با بیان اینکه تمامی تیم‌های امداد و نجات شهرستان در حالت آماده باش هستند، تصریح کرد: تمامی ارکان مدیریت بحران شهرستان در حالت آماده باش بوده تا در صورت نیاز به امداد و خدمت رسانی مشغول شوند.