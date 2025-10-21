به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان سپیدان با حضور غلامرضا غلامی، رئیس ستاد مدیریت بحران استان فارس عصر سه شنبه در فرمانداری سپیدان برگزار شد و آخرین وضعیت زمینلرزههای اخیر این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه تصمیماتی از جمله جمعآوری هر ۱۲ مدرسه سنگیساز در سطح شهرستان سپیدان و آغاز فوری عملیات نوسازی آنها، تعطیلی مدارس در روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه و برگزاری کلاسها بهصورت مجازی و همچنین جمعآوری و ارزیابی خسارات ناشی از زلزله اتخاذ شد.
برگزاری مانور زلزله در تاریخ ۳۰ مهرماه، آمادهسازی مکانهای عمومی برای اسکان موقت و نیز آرامسازی جو روانی جامعه و برخورد با شایعهپراکنان از دیگر مصوبات این نشست بود.
هدف از تشکیل این جلسه، هماهنگی بیشتر دستگاههای خدماترسان و مدیریت مطلوبتر شرایط پس از زمینلرزههای اخیر عنوان شد.
لازم به ذکر است طی دو روز گذشته چندین زمینلرزه در شهرستان سپیدان با مرکزیت شهر اردکان به وقوع پیوسته که بزرگترین آنها ۴ و ۴.۷ ریشتر شدت داشته است.
