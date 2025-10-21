۴۶ سناتور خطاب به ترامپ: با الحاق کرانه باختری به اسرائیل مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ۴۶ عضو دموکرات سنای آمریکا با ارسال نامهای به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از وی خواستند که مخالفت خود را با الحاق بخشهایی از کرانه باختری توسط اسرائیل تشدید کند.
بر اساس این گزارش، اعضای دموکرات سنای آمریکا خطاب به ترامپ گفتند که آنها خواستار تقویت اقدامات لازم برای حفظ امکان اجرای راه حل دو کشور هستند.
اعضای دموکرات سنای آمریکا همچنین به ترامپ گفتند که رسیدن کمکهای بشردوستانه به غزه امری ضروری است.
این ۴۶ عضو دموکرات سنای آمریکا با تاکید بر مخالفت خود با هرگونه اقدام اسرائیل برای الحاق کرانه باختری یا گسترش شهرکسازیها گفتند که حفظ آتشبس در غزه امری ضروری است.
