عضو حماس: از منافع مردم فلسطین دست نخواهیم کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد نزال» از اعضای بلندپایه جنبش حماس در گفتگو با الجزیره اظهار داشت که پایداری مردم غزه، بار دیگر آرمان فلسطین را به صدر توجه جهانی بازگرداند.
وی با اشاره به اینکه میانجی گران در تلاشند تا نتانیاهو را مهار و او را مجبور کنند جنگ در غزه را از سر نگیرد، گفت: هنوز آغاز مرحله دوم توافق رسماً به ما اطلاع داده نشده است.
نزال تصریح کرد: مسائل مربوط به مرحله دوم توافق نه از طریق اظهارات رسانهای، بلکه باید در میز مذاکره مورد بحث قرار گیرد.
وی افزود: ما از پیچیدگیهای چشمانداز سیاسی منطقهای و بینالمللی آگاه هستیم و از منافع مردم فلسطین دست نخواهیم کشید.
این عضو حماس در ادامه اظهار داشت: شرطبندی روی نابودی حماس یک توهم است و هیچکس نمیتواند حماس را با زور یا روشهای دیگر از صحنه فلسطین حذف کند.
نزال افزود: ما بر عدم پذیرش حکومت بر نوار غزه تأکید کردیم، اما هیچکس نمیتواند حماس را از صحنه فلسطین ریشهکن کند.
نظر شما