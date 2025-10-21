مسئول سازمان ملل: ۵۰ درصد مردم غزه گرسنه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر،مایکل فالشری، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق غذا، در مصاحبه با شبکه الجزیره اعلام کرد: ۵۰ درصد از ساکنان نوار غزه همچنان از گرسنگی رنج میبرند.
وی بیان کرد: بازسازی ساختار غذایی در نوار غزه، ضروری است.
او همچنین وضعیت در شمال این باریکه را اسفناکتر توصیف کرد و رژیم صهیونیستی را به ارتکاب نسلکشی متهم نمود.
گفتنی است که پیش از این نیز «طارق یاسارویچ»، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۵۰۰ نفر در غزه بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادهاند.
وی گفت: تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۰۰ نفر به دلیل سوءتغذیه جان باختهاند. در حال حاضر، تنها چهار مرکز درمانی فعال هستند، و بهبود دسترسی و افزایش جریان کمکهای بشردوستانه به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم تجهیزات لازم را تأمین کرده و مراکز درمانی را در شمال غزه گسترش دهیم.
وی افزود: بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر نیاز فوری به اعزام بیماران به خارج از نوار غزه وجود دارد، در حالی که تنها ۱۳ بیمارستان از مجموع ۳۶ بیمارستان در حال فعالیت هستند.
سخنگوی سازمان جهانی بهداشت از جامعه بینالمللی خواست که فوراً برای تأمین تدارکات پزشکی، سوخت و حمایتهای لجستیکی لازم برای ادامه فعالیت مراکز درمانی وارد عمل شود.
وی بیان کرد که وضعیت انسانی در غزه با وجود برقراری آتشبس، همچنان بهشدت بحرانی است.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، از زمان آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه، ۶۶ هزار و ۲۸۸ نفر از جمله ۱۸ هزار و ۴۳۰ کودک به شهادت رسیدند، که بیشتر قربانیان از میان غیرنظامیان بودهاند.
با گذشت چند روز از اجرای توافق آتشبس، رژیم صهیونیستی همچنان موانع بسیاری بر سر راه ورود کمکها و فعالیت سازمانهای بینالمللی ایجاد کرده است؛ امری که جان دو میلیون انسان را تهدید میکند.
از میان ۷ گذرگاه موجود در نوار غزه، رژیم صهیونیستی تنها اجازه ورود مقدار محدودی کمک را از طریق دو گذرگاه داده است و تأکید کرده که اجازه ازسرگیری فعالیت گذرگاه رفح را نخواهد داد.
