مخلص احمد: بیرجند ظرفیت تبدیل‌ به قطب تجاری منطقه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مخلص احمد در آئین اختتامیه نمایشگاه فرصتهای تجارت و سرمایهگذاری ایران و افغانستان با ابراز خرسندی از حضور در این رویداد اظهار داشت: پیش از هر سخن، از رفتار صمیمانه و مهماننوازی مردم شریف بیرجند و مسئولان ایرانی، به ویژه برگزارکنندگان این نمایشگاه، نهایت تشکر و قدردانی را دارم، برخورد گرم و همکاری دلسوزانه مسئولان ایرانی چنان تأثیرگذار بود که احساس نمیکنیم در کشوری دیگر مهمان هستیم، بلکه گویی در خانه خود حضور داریم.
وی افزود: از طرف همه هیئت بازرگانان افغانستان، از مسئولان جهاد دانشگاهی، استادان دانشگاه بیرجند و همه عزیزانی که از روز نخست تا پایان این نمایشگاه ما را راهنمایی و پشتیبانی کردند، صمیمانه سپاسگزارم. همچنین از خانم ابراهیمی، از چهرههای برجسته خراسان جنوبی، تشکر ویژه دارم.
رئیس اتاق تجارت ولایت قندهار خاطرنشان کرد: ما از شهری آمدهایم که بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر با بیرجند فاصله دارد و این نخستین حضور ما در این منطقه بود. خوشبختانه در این سفر تجارب ارزشمندی به دست آوردیم و بر این باوریم که بیرجند با ظرفیتها و استعدادهای بزرگ اقتصادی و انسانی خود، میتواند به یکی از مراکز مهم تجاری منطقه تبدیل شود.
دکتر مخلص احمد همچنین از دکتر سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، بهعنوان چهرهای تأثیرگذار در گسترش آموزش و همکاریهای علمی میان دو ملت یاد کرد و گفت: حضور وی در این نمایشگاه برای ما الهامبخش بود.
وی با اشاره به نتایج مثبت نمایشگاه اظهار داشت: اختتام این رویداد به معنای پایان همکاریها نیست، بلکه آغاز مرحلهای تازه از تعاملات اقتصادی و سرمایهگذاری میان بخش خصوصی دو کشور است و متعهد هستیم تفاهمات و توافقات صورت گرفته را در افغانستان بهصورت عملی دنبال کنیم.
رئیس اتاق تجارت قندهار در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده روابط اقتصادی دو ملت افزود: با تلاش مشترک، میتوانیم دوستی و همکاری میان ایران و افغانستان را بیش از پیش تقویت کنیم. از اتاق بازرگانی، مسئولان و مردم خراسان جنوبی به ویژه شهر بیرجند برای میزبانی شایسته صمیمانه سپاسگزارم و برای ملت شریف ایران آرزوی سلامتی، موفقیت و سعادت دارم.
