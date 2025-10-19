  1. استانها
  2. ایلام
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹

استاندار ایلام: همه ساخت‌وسازها بر اساس ضوابط شهرسازی انجام گیرد

ایلام - استاندار ایلام گفت: همه ساخت‌وسازها بر اساس ضوابط شهرسازی انجام گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر یکشنبه در نشست قرارگاه تأمین مسکن نیروهای مسلح استان، تأمین مسکن را از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه و امنیت کشور دانست و گفت: آسایش خانواده‌های نظامی و انتظامی، به‌طور مستقیم بر عملکرد امنیتی نیروها اثرگذار است.

وی با بیان اینکه هزینه در حوزه مسکن نیروهای مسلح، در واقع سرمایه‌گذاری در امنیت کشور است، افزود: مرزبانان ما در شرایط سخت مرزی جان‌فشانی می‌کنند و وظیفه ما ایجاد آرامش برای خانواده‌های آنان است.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ماهیت خدمت‌محور مدیریت در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: مدیریت، مالکیت نیست و مدیر موفق کسی است که امور مردم را پیگیری کرده و مسائل را حل کند.

کرمی ضمن اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و وزیر کشور در زمینه حل مسائل هر استان در همان استان، اظهار داشت: مسئولان باید مشکلات را در سطح استان برطرف کرده و از ارائه طرح‌های غیرکارشناسی جلوگیری کنند.

وی حوزه مسکن را از اولویت‌های اصلی نسل جوان و از ارکان طرح‌های جمعیتی و فرزندآوری دانست و خاطرنشان کرد: در صورت نبود برنامه‌ریزی دقیق، در سال‌های آینده با چالش‌های جمعیتی روبه‌رو خواهیم بود.

استاندار ایلام افزود: مدیریت صحیح، نوعی مهندسی است و باید در طرح‌های توسعه شهری و مسکن، نیازهای آینده پیش‌بینی شود تا با حرکت جلوتر از بحران‌ها، مشکلات به معضل تبدیل نشوند.

کرمی با درخواست از دستگاه‌های متولی به‌ویژه اداره‌کل راه و شهرسازی استان برای بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و متخصصان عمران، بر تهیه طرح‌های اجرایی و کاربردی در زمینه توسعه آتی مسکن تأکید کرد.

وی همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی ایلام و محدودیت‌های اکولوژیکی در برخی شهرهای استان، نسبت به بارگذاری‌های بیش از حد (چندطبقه) هشدار داد و گفت: افزایش بی‌رویه ساخت‌وساز، فشار مضاعفی به زیرساخت‌ها و محیط شهری وارد می‌کند.

کرمی نرخ رشد جمعیت را یکی از شاخص‌های مهم در طراحی طرح‌های توسعه شهری و روستایی دانست و بیان کرد: زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق و گاز باید متناسب با رشد جمعیت برنامه‌ریزی و تأمین شوند.

وی در ادامه بر ضرورت هدایت سرریز جمعیت تأکید کرد و دستور داد کمیته‌ای ظرف یک ماه مکان‌های مناسب برای ساخت شهرک‌های جدید با ملاحظات پدافندی و دسترسی به زیرساخت‌ها شناسایی کند تا برای سکونت ۱۰ سال آینده جمعیت استان برنامه‌ریزی شود.

استاندار ایلام در پایان با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی در محدوده حریم شهرها گفت: بی‌توجهی به ضوابط شهرسازی منجر به شکل‌گیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز و سکونتگاه‌های ناایمن خواهد شد؛ ازاین‌رو باید مشوق‌هایی برای صاحبان اراضی پیش‌بینی شود تا توسعه شهری بر پایه اصول و استانداردهای مهندسی انجام گیرد.

