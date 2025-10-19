به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر یکشنبه در نشست قرارگاه تأمین مسکن نیروهای مسلح استان، تأمین مسکن را از مهمترین مؤلفههای توسعه و امنیت کشور دانست و گفت: آسایش خانوادههای نظامی و انتظامی، بهطور مستقیم بر عملکرد امنیتی نیروها اثرگذار است.
وی با بیان اینکه هزینه در حوزه مسکن نیروهای مسلح، در واقع سرمایهگذاری در امنیت کشور است، افزود: مرزبانان ما در شرایط سخت مرزی جانفشانی میکنند و وظیفه ما ایجاد آرامش برای خانوادههای آنان است.
استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ماهیت خدمتمحور مدیریت در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: مدیریت، مالکیت نیست و مدیر موفق کسی است که امور مردم را پیگیری کرده و مسائل را حل کند.
کرمی ضمن اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و وزیر کشور در زمینه حل مسائل هر استان در همان استان، اظهار داشت: مسئولان باید مشکلات را در سطح استان برطرف کرده و از ارائه طرحهای غیرکارشناسی جلوگیری کنند.
وی حوزه مسکن را از اولویتهای اصلی نسل جوان و از ارکان طرحهای جمعیتی و فرزندآوری دانست و خاطرنشان کرد: در صورت نبود برنامهریزی دقیق، در سالهای آینده با چالشهای جمعیتی روبهرو خواهیم بود.
استاندار ایلام افزود: مدیریت صحیح، نوعی مهندسی است و باید در طرحهای توسعه شهری و مسکن، نیازهای آینده پیشبینی شود تا با حرکت جلوتر از بحرانها، مشکلات به معضل تبدیل نشوند.
کرمی با درخواست از دستگاههای متولی بهویژه ادارهکل راه و شهرسازی استان برای بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و متخصصان عمران، بر تهیه طرحهای اجرایی و کاربردی در زمینه توسعه آتی مسکن تأکید کرد.
وی همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی ایلام و محدودیتهای اکولوژیکی در برخی شهرهای استان، نسبت به بارگذاریهای بیش از حد (چندطبقه) هشدار داد و گفت: افزایش بیرویه ساختوساز، فشار مضاعفی به زیرساختها و محیط شهری وارد میکند.
کرمی نرخ رشد جمعیت را یکی از شاخصهای مهم در طراحی طرحهای توسعه شهری و روستایی دانست و بیان کرد: زیرساختهایی نظیر آب، برق و گاز باید متناسب با رشد جمعیت برنامهریزی و تأمین شوند.
وی در ادامه بر ضرورت هدایت سرریز جمعیت تأکید کرد و دستور داد کمیتهای ظرف یک ماه مکانهای مناسب برای ساخت شهرکهای جدید با ملاحظات پدافندی و دسترسی به زیرساختها شناسایی کند تا برای سکونت ۱۰ سال آینده جمعیت استان برنامهریزی شود.
استاندار ایلام در پایان با تأکید بر لزوم برنامهریزی در محدوده حریم شهرها گفت: بیتوجهی به ضوابط شهرسازی منجر به شکلگیری ساختوسازهای غیرمجاز و سکونتگاههای ناایمن خواهد شد؛ ازاینرو باید مشوقهایی برای صاحبان اراضی پیشبینی شود تا توسعه شهری بر پایه اصول و استانداردهای مهندسی انجام گیرد.
