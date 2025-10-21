سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه بهسازی و چهارخطه کردن محور ایوان – اسلامآباد غرب که از مسیر کوهستانی و پرخطر تنگه گرم عبور میکند، خردادماه امسال طرح آغاز شده است.
وی گفت: این پروژه به طول ۱۰ کیلومتر، بخشی از طرح بزرگتر چهارخطهسازی مسیر ۶۸ کیلومتری ایوان تا اسلامآباد است و در فاز نخست شامل یک میلیون متر مکعب عملیات خاکبرداری، آسفالتریزی ۱۰ کیلومتر مسیر و احداث تونلهای شماره یک و دو خواهد بود.
به گفته نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، پیشرفت فیزیکی این پروژه در سال جاری بین ۳۵ تا ۴۰ درصد برآورد میشود.
وی تأکید کرد: طی پیگیریهای انجامشده، اعتبارات لازم در ردیف بودجهای اختصاص یافته و مبلغ ۲۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب و ۳۰ میلیارد تومان از محل توازن منطقهای برای اجرای پروژه منظور شده است.
فلاحی افزود: در هفته جاری جلسهای برای بررسی و رفع بخشی از موانع اجرایی برگزار خواهد شد تا روند تخصیص اعتبارات سرعت گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد در صورت تأمین بهموقع منابع مالی، این پروژه مهم جادهای در مدت سه سال به بهرهبرداری کامل برسد.
وی گفت: بر اساس اعلام پیمانکار، عملیات اجرایی بهصورت روزانه در حال انجام است و انتظار میرود با تکمیل تونلها و اصلاح نقاط حادثهخیز، این مسیر کوهستانی از خطرات ترددهای سنگین زمستانی و لغزندگیهای فصلی ایمن شود.
