رفیعی: پروژه چهارخطه کردن محور دره شهر-گاومیشان ۶۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی ظهر دوشنبه در بازدید از پروژههای راهسازی درهشهر از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی قطعه اول محور درهشهر تا پل گاومیشان خبر داد و گفت: این مسیر بهخاطر ارتباط مستقیم ایلام با لرستان و خوزستان و عبور از تونل کبیرکوه، از مهمترین محورهای ترانزیتی و گردشگری استان است.
وی ادامه داد: کل مسیر درهشهر تا پل گاومیشان ۱۷ کیلومتر طول دارد و عملیات اجرایی قطعه نخست آن تا کیلومتر ۱۱.۵ پیش میرود.
به گفته وی، چهار کیلومتر از این مسیر از یک سمت تکمیل و زیر بار ترافیک رفته و پنج کیلومتر دیگر در مرحله آسفالت است.
مدیرکل راه و شهرسازی تأکید کرد: هر قسمت از مسیر که آماده شود برای سهولت تردد مردم زیر بار ترافیک قرار میگیرد.
وی افزود: در کنار این اقدامات، عملیات اجرایی ۲.۵ کیلومتر دیگر با قراردادی جداگانه در جریان است تا سه کیلومتر باقیمانده نیز بهزودی وارد فاز اجرا شود.
رفیعی هدف نهایی پروژه را تبدیل محور قدیمی درهشهر – پل گاومیشان به جادهای چهار خطه ایمن و پایدار خواند و گفت این طرح، حلقه اتصال حقیقی شرق و غرب ایلام با لرستان و خوزستان خواهد بود.
نظر شما