هاشمی: مشکلات زیرساختی ورزشی جاسک نیازمند توجه فوری مسئولین است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی صبح چهارشنبه در جلسه شورای ورزش شهرستان جاسک ضمن اشاره به مشکلات موجود در زیرساخت‌های ورزشی این منطقه، از دغدغه‌های خود درباره وضعیت سالن‌های ورزشی و زمین‌های بازی سخن گفت.

وی با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان محلی به مشکلات زیرساختی ورزشی، به عدم اطلاع‌رسانی صحیح از وضعیت ورزشگاه‌ها و سالن‌ها اشاره کرد و گفت: من به عنوان نماینده شما وارد شدم و در طول مدت نمایندگی‌ام هیچ‌کس مرا به سالن‌های ورزشی نیاورد تا وضعیت آن‌ها را بررسی کنم. حتی در یک مورد، وقتی که برای بازدید از سالن یادگار امام در میناب رفتم، از وضعیت بد و فرسوده آن متاسف شدم. برخی از بچه‌ها در حال بازی بسکتبال در شرایطی بودند که اصلاً مناسب نبود.

هاشمی در ادامه افزود: برای رفع این مشکلات و بهبود وضعیت زیرساخت‌های ورزشی، اقدامات مختلفی انجام داده و توانسته است اعتبارات قابل توجهی برای تعمیر و تجهیز سالن‌های ورزشی جذب کند. سال گذشته تمام سالن‌ها و زمین‌های ورزشی میناب وضعیت بدی داشتند، اما با پیگیری‌های مداوم توانستیم اعتباراتی برای مرمت آن‌ها اختصاص دهیم. اکنون در نظر داریم که در جاسک نیز تجهیزات جدیدی برای سالن‌ها و زمین‌های ورزشی تهیه کنیم.

وی همچنین از برنامه‌های خود برای تجهیز سالن‌ها با کولر و بهبود شرایط موجود در این منطقه خبر داد و تاکید کرد: مسئولین باید همکاری بیشتری برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی انجام دهند.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس در خصوص حمایت‌های مالی از تیم‌های ورزشی نیز، گفت: ما از تیم‌های ورزشی حمایت می‌کنیم، اما باید توجه داشت که فعالیت‌های تیم‌ها و پیشرفت در این زمینه بستگی به همکاری مسئولین داخلی و خارجی دارد. اگر همکاری مناسب نباشد، پیشرفت ممکن نخواهد بود.

هاشمی در پایان از شهرداری و مسئولان محلی خواست تا به کمک دولت، وضعیت زمین‌های ورزشی را اصلاح کرده و زمینه‌های ورزشی جدیدی برای جوانان منطقه فراهم کنند.

وی همچنین به پیگیری پروژه‌های دیگر از جمله پیست موتور نظامی و توسعه زمین‌های چمن اشاره کرد و از تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود وضعیت ورزش در منطقه خبر داد.