به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی صبح چهارشنبه در دیدار با مسئولان حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر ضرورت رفع محدودیتهای اعتباری و اجرایی تأکید کرد و افزود: این استان دارای ظرفیتهای ناشناخته فراوانی است و توانمندیها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا بتواند به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی، به فعلیت برسد.
نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در برنامهریزیهای آینده، با همکاری مجمع نمایندگان استان و مدیران ارشد، تلاش خواهیم کرد تا حوزه گردشگری استان تقویت شود.
وی خواستار گسترش فعالیتهای علمی مشترک و ایجاد رشتههای دانشگاهی مرتبط با زنجیره ارزش گوهرسنگها شد و گفت: باید نگاه ما به استان، بینالمللی باشد و برای تحقق این هدف، اقدامات اجرایی و اعتباری لازم برنامهریزی شود.
هاشمی با بیان اینکه در تخصیص اعتبارات مرحله بعدی نمایندگان، توجه ویژهای به بخش میراثفرهنگی و گردشگری خواهیم داشت، گفت: مرمت و احیای ارگ بهارستان به عنوان یک پروژه شاخص و نماد فرهنگی خراسان جنوبی مورد توجه قرار گیرد.
