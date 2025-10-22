به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مظفر مهری خادمی‌نسب مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان در جلسه شورای اداری شهرستان جاسک که با حضور سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان، چند مدیر استانی و مسئولان شهرستانی برگزار شد از پیشرفت‌های مهم در حوزه ورزش استان خبر داد.

وی اظهار داشت: در یک سال گذشته با تلاش و همکاری‌های گسترده‌ای که انجام شد شرایط بسیار خوبی برای ورزشکاران فراهم شده و پروژه‌های زیادی در دست اجراست.

خادمی‌نسب از ساخت بیش از ۵۲ زمین ورزشی در استان خبر داد، افزود: تلاش داریم در کنار این پروژه‌ها طرح‌هایی نظیر چمن مصنوعی، سالن‌های ورزشی و سیستم‌های سرمایشی نیز تکمیل شوند.

مدیرکل ورزش هرمزگان از تخصیص اعتبار به پروژه‌ها و همکاری مسئولان استانی و شهرستانی برای رفع کمبودهای زیرساختی ورزشی خبر داد، اضافه کرد: امیدواریم تا ۲ ماه آینده برخی پروژه‌ها مانند چمن مصنوعی در شهرها و روستاها شهرستان جاسک به بهره‌برداری برسند.

وی همچنین اعلام کرد: پروژه تعمیر و تجهیز سالن ورزشی لوران جاسک در دست اجراست و قراردادهایی برای تعویض سقف و کفپوش سالن‌ها بسته شده است،

خادمی خاطرنشان کرد: از تمامی کسانی که در پیشبرد این پروژه‌ها همکاری کردند به ویژه نماینده محترم مردم در شرق هرمزگان که اعتباراتی را برای پروژه‌های ورزشی اختصاص داد، تشکر و قدردانی می‌کنم.