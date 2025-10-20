امام جمعه جاسک: استخر شنای جاسک نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش رئیس، کارکنان، مسئولان هیئت‌ها، مربیان و فعالان ورزشی آقا و خانم شهرستان جاسک با حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه این شهرستان دیدار کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک ضمن تبریک هفته تربیت بدنی با تأکید بر نقش ورزشدر سلامت و نشاط جامعه، گفت: هرچه در حوزه ورزش سرمایه‌گذاری شود جامعه‌ای سالم‌تر و با نشاط‌تر خواهیم داشت.

وی با اشاره به تعطیلی چندساله استخر شنای شهرستان، اظهار داشت: استخر جاسک حدود شش سال است غیرفعا ل بوده و باید هرچه سریع‌تر بازسازی شود، سالن‌های ورزشی شهر و بخش لیردف نیز نیازمند تعمیر و تجهیز هستند.

امام جمعه جاسک با بیان اینکه استعدادهای درخشانی در رشته‌های مختلف ورزشی در این شهرستان وجود دارد، افزود: ورزش بانوان جاسک فعال است و لازم است برای آن‌ها سالن اختصاصی فراهم شود.

ذاکری همچنین توسعه ورزش همگانی و خانوادگی را از برنامه‌های ضروری دانست، خاطرنشان کرد: برگزاری همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی می‌تواند به گسترش نشاط اجتماعی کمک کند.

وی از تلاش‌های اداره ورزش و جوانان شهرستان در احداث زمین‌های چمن مصنوعی تقدیر کرد، یادآور شد: ساخت ۵۲ زمین چمن مصنوعی در روستاها اقدامی ارزشمند است که جای قدردانی دارد و توسعه ورزش محلات نیز باید در اولویت قرار گیرد.

امام جمعه جاسک با تأکید بر ضرورت توجه به بعد فرهنگی ورزش، افزود: اخلاق ورزشی از اهمیت بالایی برخوردار است و هیئت‌ها باید در کنار فعالیت‌های ورزشی، برنامه‌های فرهنگی نیز اجرا کنند.