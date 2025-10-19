استاندار خراسان شمالی: کتاب پل ارتباطی بین گذشته و آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری در آیین آفتتاح دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در بجنورد مراسم اظهار کرد: کتاب پلی ارتباطی بین گذشته، حال و آینده ما است.
وی افزود: ما مردمی هستیم که تمدنساز و فرهنگسازیم و باید بیشتر کتاب بخوانیم.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ترویج کتابخوانی گفت: فرزندان خود را با کتاب انس دهید تا با کتابخوانی عجین شوند.
وی همچنین یادآور شد: کتابهای دفاع مقدس خاطرات ارزشمندی از هشت سال دفاع مقدس را روایت میکنند و باید مطالعه شوند.
استاندار خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: نمایشگاه کتاب را باید تحلیل و تفسیر کنیم تا بازتاب خوبی برای جامعه داشته باشد.
بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: کتاب پلی بین گذشته، حال و آینده مردم است و مطالعه آن رمز تداوم فرهنگ و تمدن ما است.
به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری در آیین آفتتاح دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در بجنورد مراسم اظهار کرد: کتاب پلی ارتباطی بین گذشته، حال و آینده ما است.
کد خبر 6627023
نظر شما