  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

استاندار خراسان شمالی: کتاب پل ارتباطی بین گذشته و آینده است

استاندار خراسان شمالی: کتاب پل ارتباطی بین گذشته و آینده است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: کتاب پلی بین گذشته، حال و آینده مردم است و مطالعه آن رمز تداوم فرهنگ و تمدن ما است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری در آیین آفتتاح دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در بجنورد مراسم اظهار کرد: کتاب پلی ارتباطی بین گذشته، حال و آینده ما است.

وی افزود: ما مردمی هستیم که تمدن‌ساز و فرهنگ‌سازیم و باید بیشتر کتاب بخوانیم.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ترویج کتابخوانی گفت: فرزندان خود را با کتاب انس دهید تا با کتابخوانی عجین شوند.

وی همچنین یادآور شد: کتاب‌های دفاع مقدس خاطرات ارزشمندی از هشت سال دفاع مقدس را روایت می‌کنند و باید مطالعه شوند.

استاندار خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: نمایشگاه کتاب را باید تحلیل و تفسیر کنیم تا بازتاب خوبی برای جامعه داشته باشد.

کد خبر 6627023

