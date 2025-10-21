نمایشگاه کتاب خراسان شمالی صحنه آشتی نسل دیجیتال با مطالعه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- نادیا یزدانی: هوای بجنورد این روزها پر از عطر کاغذ و دانایی است؛ دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس، کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها را گرد هم آورده تا طعم دوباره آشتی با مطالعه را تجربه کنند. سالن‌های مملو از کتاب، صدای ورق زدن صفحات و گفت‌وگوهای مشتاقانه بازدیدکنندگان، فضایی سرشار از شور و کنجکاوی ایجاد کرده است.

شور و شوق کودکان و نوجوانان در میان غرفه‌ها

کودکان و نوجوانان از همان لحظه ورود، با شوق در میان غرفه‌ها قدم می‌زنند و به دنیای بی‌پایان کتاب‌ها فرو می‌روند. برخی برای نخستین بار این همه کتاب را یکجا می‌بینند و برق ذوق و حیرت در چشمانشان خبر از کشف دنیایی تازه می‌دهد.

زیبا قویدل، نوجوانی که همراه دوستانش به نمایشگاه آمده، با هیجان توضیح می‌دهد: «همه کتاب‌هایی که مدت‌ها دنبالشان بودم را پیدا کردم. فضای نمایشگاه طوری طراحی شده که هر سلیقه‌ای را راضی می‌کند و می‌توانی کتاب‌هایی با موضوعات مختلف را کشف کنی. وقتی در میان غرفه‌ها قدم می‌زنم، احساس می‌کنم وارد دنیای تازه‌ای شده‌ام و حتماً بار دیگر با خانواده‌ام به اینجا خواهم آمد.»

نسل دیجیتال دوباره با کتاب آشتی می‌کند

آرسین بقایی، دیگر بازدیدکننده نوجوان، با نگاهی پر از شوق می‌گوید: مدتی بود فضای مجازی مرا از کتاب دور کرده بود، اما حالا با دیدن این همه کتاب، دوباره به یاد لذت ورق زدن صفحات و بوی کاغذ افتادم. به ویژه غرفه‌های داستان و تخیلی برایم جذاب هستند و باعث می‌شوند ساعت‌ها غرق دنیای داستان‌ها شوم.

او ادامه می‌دهد: همچنین غرفه‌های مرتبط با دفاع مقدس هم توجه من را جلب کردند. دیدن روایت مقاومت و فداکاری رزمندگان باعث شد ارزش‌های تاریخ و فرهنگ ایثار را بهتر درک کنم و حس کنم این کتاب‌ها پلی میان نسل امروز و دیروز هستند.

کتاب‌های دفاع مقدس؛ پلی میان نسل‌ها

جلال آذری، دانش‌آموزی که از طریق تبلیغات شهری با نمایشگاه آشنا شده، می‌گوید: کتاب‌های دفاع مقدس برایم جذاب بودند، چون داستان‌هایی واقعی از قهرمانی‌ها و فداکاری‌های مردم کشورمان را روایت می‌کنند. هر چه بیشتر با کتاب‌ها انس پیدا کنم، بیشتر از دنیای مجازی فاصله می‌گیرم و دانایی‌ام افزایش می‌یابد. این کتاب‌ها به من کمک می‌کنند تا تاریخ و فرهنگ کشورم را بهتر بفهمم.

حضور پررنگ خانواده‌ها

حضور پررنگ ناشران کودک و نوجوان، تخفیف‌های ۲۵ تا ۳۵ درصدی و برنامه‌های جانبی مانند نشست‌های تخصصی نویسندگی و رونمایی کتاب، باعث شده تا خانواده‌ها نیز با شور و علاقه در نمایشگاه حاضر شوند.

مینا احمدی، نوجوان علاقه‌مند به کتاب، با لبخند می‌گوید: در این نمایشگاه کتاب‌هایی دیدم که در مدرسه یا کتابخانه‌هایمان در دسترس نبودند. همچنین تخفیف‌ها باعث می‌شوند بتوانم کتاب‌های بیشتری بخرم و مطالعه کنم. فضای نمایشگاه باعث می‌شود حتی چند ساعت هم که باشم، از فضای مجازی فاصله بگیرم و با شور و انگیزه مطالعه کنم.

در گوشه‌ای دیگر، نوجوانی در حال ورق زدن رمانی ایرانی است. او با لذت توضیح می‌دهد: نمایشگاه کتاب باعث شد دوباره از فایل‌های PDF و مطالعه دیجیتال فاصله بگیرم و با کتاب واقعی و ملموس ارتباط برقرار کنم. حس لمس صفحات و دیدن تصاویر کتاب‌ها، تجربه‌ای متفاوت است و امیدوارم چنین رویدادهایی بیشتر برگزار شود.

نمایشگاه کتاب خراسان شمالی امسال نه تنها مکانی برای خرید و فروش کتاب، بلکه جشنی از دانایی و دوستی با کتاب است؛ جایی که حضور پرشور کودکان و نوجوانان، نشانه شور مطالعه و آشتی نسلی با کتاب است. نسلی که از میان صفحات داستان، به شناخت هویت، مقاومت و ریشه‌های فرهنگی خود می‌رسد.