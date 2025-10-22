به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه، آسمان استان یزد عمدتاً صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در برخی مناطق افزایش دمای روزانه نسبت به روز قبل را تجربه خواهند کرد.
همچنین در برخی ساعات، بهویژه بعدازظهر، افزایش سرعت باد در مناطق مرکزی و غربی استان دور از انتظار نیست و دمای فعلی شهر یزد ٢٠ درجه سانتیگراد وبرای امروز گرمترین نقطه استان شهر بافق با دمای ٣۵ درجه در حوالی ظهر و سردترین نقطه استان دهستان علیآباد با دمای ١۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
تحلیل منطقهای هواشناسی نیز حاکی از این است که در مناطق شمال استان (اردکان، میبد، عقدا) هوایی نسبتاً خنک با دمای شبانه پایینتر از سایر مناطق و احتمال مه صبحگاهی در ارتفاعات وجود دارد و در مناطق جنوبی استان تداوم هوای گرم و خشک با آسمانی صاف و وزش باد در ساعات عصرگاهی محسوس خواهد بود و احتمال خیزش گردوخاک در مناطق بیابانی وجود دارد و در مناطق شرق استان آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات و کاهش نسبی دما در ساعات شبانه پیشبینی میشود.
برای مناطق غربی استان (تفت، ده بالا) هوایی معتدل با نوسانات دمایی محسوس بین روز و شب و احتمال افزایش ابر در ارتفاعات و وزش باد در عصر و برای مرکز استان (شهر یزد) افزایش تدریجی دما تا ظهر و رسیدن به اوج گرما در حوالی ساعت ۱۲ و آسمانی صاف تا کمی ابری و وزش باد ملایم در ساعات بعدازظهر وجود خواهد داشت.
