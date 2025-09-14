آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دادههای هواشناسی، در ساعت ۷:٠٠ صبح امروز، دمای فعلی شهر یزد برابر با ٢٣ درجه سانتیگراد است و آسمان عمدتاً صاف تا کمی ابری گزارش شده است.
گرمترین نقطه شهر یزد در ساعت ۱۲ ظهر به ۳۵.۳ درجه سانتیگراد خواهد رسید و دمای برخی مناطق کوهستانی استان مانند شهرستان تفت به حدود ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان آسمان صاف تا نیمهابری، با کاهش محسوس دما در ساعات شب و احتمال وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان هوای گرم و خشک، بدون تغییرات قابلتوجه، با آسمان کاملاً صاف و در مناطق شرقی استان آسمان صاف همراه با وزش بادهای شرقی، احتمال گردوغبار محلی در ساعات عصر خواهد بود.
از سویی دیگر در مناطق غربی استان آسمان صاف تا کمی ابری، با دمایی متعادلتر نسبت به مرکز استان و برای مرکز استان (یزد) تداوم گرما تا ساعات عصر، با کاهش تدریجی دما در شب و آسمانی صاف تا صبح دوشنبه پیشبینی میشود.
