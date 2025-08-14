به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که امروز پنجشنبه، آسمان استان یزد در اغلب نقاط صاف تا کمی ابری خواهد بود و شرایط جوی پایدار است که در ساعات بعدازظهر، وزش باد در برخی مناطق جنوبی و شرقی استان شدت میگیرد و احتمال خیزش گردوخاک در این مناطق وجود دارد.
همچنین دمای شهر یزد در ساعت ۶:۲۰ صبح، ۲۶ درجه سانتیگراد گزارش شده و دمای محسوس ۲۴ درجه سانتیگراد است که گرمترین نقطه استان امروز بافق و اردکان با دمای حدود ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد بود و سردترین نقطه، ارتفاعات تفت با دمای شبانه حدود ۲۳ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است، بیشینه دمای امروز در استان ۴۰ درجه و کمینه دما ۲۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان آسمان صاف، دمای معتدلتر، وزش باد ملایم در عصر و در مناطق جنوب استان وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در ساعات عصرگاهی و در مناطق شرقی استان آفتاب شدید، دمای بالا، احتمال نفوذ گردوغبار پیشبینی میشود.
برای مناطق غربی استان آسمان صاف، وزش باد ملایم، دمای بالا اما کمتر از شرق و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمانی آفتابی، در برخی ساعات غبارآلود، دمای بالا و کیفیت هوای ناسالم برای گروههای حساس پیشبینی میشود.
پیشبینی تا صبح جمعه نشان میدهد که روند افزایش نسبی دما ادامه خواهد داشت و بارشی در سطح استان رخ نخواهد داد و وزش باد عصرگاهی در مناطق جنوبی و شرقی میتواند موجب کاهش کیفیت هوا شود. توصیه میشود افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، کودکان و سالمندان از حضور طولانیمدت در فضای باز در ساعات عصر خودداری کنند.
نظر شما