به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشست هم‌اندیشی برنامه راه‌اندازی و توسعه شبکه مراکز فناوری تخصصی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در استان‌ها با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران پارک فاوا برگزار شد.

در این نشست مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای علمی و فناوری کشور گفت: هدف ما از این نشست، همفکری برای توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور است. باید از فرصت‌های موجود استفاده کنیم تا جوانان بتوانند آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم بزنند.

وی افزود: بر اساس اساسنامه پارک فاوا، ایجاد و گسترش شعب پارک با همکاری پارک‌های علم و فناوری استان‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین طبق آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به راه‌اندازی پردیس‌های علم و فناوری استانی پارک فاوا در تمامی استان‌های کشور با مشارکت پارک‌های علم و فناوری استانی اقدام کند.

مافی خاطرنشان کرد: در همین راستا، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ایجاد و توسعه شبکه مراکز فناوری تخصصی فاوا منعقد شده است.

توسعه فناوری از مأموریت‌های وزارت علوم است

معصومه خان‌احمدی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تشریح برنامه‌های معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه، اظهار کرد: وزارت علوم تنها مسئول تربیت دانشجو نیست، بلکه توسعه فناوری نیز از مأموریت‌های اصلی آن به شمار می‌رود.

خان‌احمدی در ادامه، رئوس برنامه‌های اولویت‌دار معاونت فناوری و نوآوری را شامل توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌های تجاری‌سازی، برنامه‌های مقیاس‌پذیری، تقویت همکاری دانشگاه و صنعت، فعالیت‌های بین‌المللی، توسعه فناوری‌های راهبردی، فناوری‌های فرهنگی، نرم و اجتماعی و نیز فرهنگ‌سازی و ترویج دانست.

وی همچنین با تشریح مفهوم «توسعه زیست‌بوم اشتراکی» افزود: در این رویکرد، از ظرفیت و توانمندی ذی‌نفعان برای توسعه زیست‌بوم نوآوری استفاده می‌شود. یکی از نخستین نهادهایی که در این مسیر به عنوان شریک راهبردی مطرح شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پارک فاوا بود که به‌عنوان پارکی تقاضامحور نقش مهمی در تحقق این اهداف دارد.

خان‌احمدی تأکید کرد: توسعه زیست‌بوم اشتراکی در حوزه اقتصاد دیجیتال بر اساس برنامه‌های وزارت علوم و با همکاری نهادهای مرتبط از جمله پارک فاوا محقق خواهد شد و انتظار می‌رود با رویکردی نوآورانه، این مسیر به سمت حوزه‌های پیشران نظیر هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال هدایت شود.

در بخش پایانی نشست، فرایند اجرایی برنامه راه‌اندازی مراکز رشد مشترک پارک فاوا در استان‌ها توسط رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات تشریح و کارگزار مربوطه معرفی شد. این نشست با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ میان حاضران به پایان رسید.