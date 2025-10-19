شناسایی و جذب واحدهای فناور متمرکز بر حوزه داده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، هدف اصلی این فراخوان، تبدیل پردیس اصفهان به قطب مرکز داده و تقویت زیرساختهای حیاتی کشور در این بخش است. کلیه شرکتهای فناور فعال در زنجیره وابسته به داده میتوانند تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ برای ثبتنام و ارسال مستندات اقدام کنند.
این فراخوان به دنبال جذب واحدهای فناور متخصص در زمینههای کلیدی مانند هوش مصنوعی، خدمات ابری، زنجیره بلوکی، دیتا ساینتر، تولید محتوا، کلان داده، داده کاوی، و مراکز پیشرفته پردازش گرافیکی و سریع است.
برای پذیرش در این فراخوان، شرکتهای متقاضی باید در زمینه زنجیره وابسته به داده ثبت شده و زمینه فعالیت آن مستقیماً با حوزه داده مرتبط باشد. همچنین، فعالیت در صنعت فاوا و صنایع وابسته باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد.
از نظر سوابق اجرایی و مالی، شرکتها ملزم به ارائه لیست بیمه ماهانه حداقل سی نفر از کارکنان خود در طی سه سال اخیر هستند. علاوه بر این، داشتن سابقه فعالیت حداقل سه سال در حوزه فاوا و ارائه سه اظهارنامه مالیاتی برای سه سال اخیر ضروری است؛ در صورتی که شرکت تغییراتی داشته باشد، سوابق شرکت قبلی قابل قبول است مشروط بر اینکه حداقل پنجاه درصد از سهامداران مشترک باشند. نکته حائز اهمیت دیگر، عدم عضویت همزمان متقاضی در سایر پارکها و مراکز رشد کشور است.
جهت اطلاع از جزئیات نحوه ثبتنام و دریافت کاربرگها، علاقهمندان میتوانند به وبگاه پارک فاوا مراجعه کنند. همچنین، برای دریافت راهنماییهای بیشتر در زمینه پذیرش، تماس با کارشناس واحد ارزیابی، از طریق شماره ۰۲۶-۳۴۹۱۶۵۷۰ داخلی ۳۱۲ امکانپذیر است.
