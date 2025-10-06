به گزارش خبرنگار مهر، احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت:کارآفرینی را همواره به عنوان موتور محرک شکوفایی اقتصادی می‌شناسند، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا نه نوآور هستند، نه رشد قابل توجهی دارند و نه شغل‌های پایدار ایجاد می‌کنند. سیاست‌هایی که به طور گسترده همه را به راه‌اندازی کسب‌وکار تشویق می‌کنند، اغلب به تولد استارتاپ‌های ضعیف و پایان زودهنگام آنها در فضای اقتصادی منجر می‌شوند.

وی افزود: بحث بر سر نفی نقش استارتاپ‌ها نیست، بلکه مسئله اصلی تعیین نوع نقش و زمان مناسب مداخله سیاست‌گذاران است. رشد پایدار در حوزه فناوری، تنها از طریق ایجاد اکوسیستم‌هایی ممکن می‌شود که در آنها پیوند ساختاری و مستمر میان استارتاپ‌های نوآور و شرکت‌های بزرگ و مستحکم (لنگر) برقرار شود.

چیت‌ساز با اشاره به پژوهش‌های متعدد گفت:در نبود شرکت‌های لنگر، نوآوری‌ها در همان مراحل ابتدایی متوقف می‌شوند و از سوی دیگر، غیاب استارتاپ‌ها باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ از چابکی و جسارت لازم برای نوآوری محروم شوند.

وی در پایان گفت: سیاستگذاری درست، نفی استارتاپ‌ها نیست، بلکه طراحی زنجیره‌ای از همکاری و تکمیل میان استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ است که ارزش آفرینی واقعی را رقم می‌زند.

وی همچنین تاکید کرد که تمامی دیدگاه‌های مطرح شده مبتنی بر داده‌های قابل اتکا و تحقیقات علمی است.