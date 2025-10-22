شاهین کوچک گرفتار در تله صیادان غیرمجاز پارک ملی بوجاق نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک قطعه پرنده شکاری از گونه شاهین کوچک (لیل) که در تله صیادان غیرمجاز در محدوده پارک ملی خشکی-دریایی بوجاق گرفتار شده بود، با تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست و دوستداران طبیعت نجات یافت و به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.

این پرنده پس از نجات، تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت و پس از اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه طبیعی رهاسازی شد.

«یعقوب رخش‌بهار» سرپرست پارک ملی بوجاق، با بیان اینکه لیل از شاهین‌های کوچک‌جثه و پروازی سریع و چابک است، گفت: این گونه در شکار حشرات بزرگ و پرندگان کوچک تخصص دارد و تحت حمایت قانون است.

وی با هشدار نسبت به هرگونه صید، خرید و فروش این گونه افزود: این اقدامات تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رخش‌بهار از همیاران محیط‌زیست خواست در صورت مشاهده تخلفات، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.