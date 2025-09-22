به گزارش خبرگزاری مهر، «یعقوب رخش‌بهار» سرپرست اداره پارک ملی خشکی–دریایی بوجاق اعلام کرد: نخستین گروه از پلیکان‌های سفید طی روزهای اخیر وارد این پارک شده‌اند.

رخش‌بهار با اشاره به مشاهده این پرندگان توسط محیط‌بانان در حین گشت و کنترل پارک گفت: هر ساله صدها قطعه پلیکان خاکستری و سفید برای زمستان‌گذرانی به تالاب بوجاق مهاجرت می‌کنند و این گروه، نخستین مهاجران امسال هستند. پیش‌بینی می‌شود با کاهش دمای هوا در مناطق شمالی، تعداد پرندگان مهاجر در محدوده پارک به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

وی افزود: ورود پلیکان‌های سفید و دیگر گونه‌های مهاجر عبوری و زمستان گذران، جلوه‌ای خاص و چشم‌نواز به طبیعت پارک می‌بخشد و نشان‌دهنده پویایی این بوم سازگان ارزشمند با اهمیت حفاظتی بالا در منطقه است.

در ایران دو گونه پلیکان زیست می‌کنند: پلیکان سفید و پلیکان خاکستری، هر دو این گونه‌ها در تالاب‌های استان گیلان دیده می‌شوند و تالاب بین‌المللی و پارک ملی خشکی–دریایی بوجاق یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های زمستان‌گذرانی این گونه‌ها در استان به شمار می‌رود.