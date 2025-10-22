مردم ایران معتقدند آمریکا دیگر قدرت برتر جهانی نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فلاحی، پژوهشگر و تحلیلگر اجتماعی صبح امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر ماه) در نشست خبری، ضمن ارائه گزارش «نظرسنجی استکبارستیزی و نگرش به افول هژمونی آمریکا در ایران»، به تشریح یافتههای این پیمایش ملی پرداخت و با اشاره به نتایج تحقیق درباره «محور مقاومت»، اظهار کرد: در پرسشهای مربوط به افول قدرت آمریکا، ۵۵ درصد پاسخدهندگان در سایر استانها و تقریباً همین میزان در تهران، معتقدند که ایالات متحده طی ده سال آینده دیگر قدرت برتر جهانی نخواهد بود.
به گفته این پژوهشگر، میزان افرادی که آمریکا را مدافع حقوق بشر میدانند در تهران تنها ۱۴ درصد است، در حالیکه ۶۳.۷ درصد از تهرانیها آمریکا را عامل اصلی بیثباتی در خاورمیانه تلقی میکنند. همچنین بیش از نیمی از شهروندان کشور یعنی حدود ۵۵ درصد، ایالات متحده را مقصر اصلی در آغاز جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی دانستهاند.
فلاحی با اشاره به یافتههای دیگر این پیمایش، گفت: ۶۶ درصد از مردم در تهران و ۷۲ درصد در سایر استانها بر این باورند که ایران باید پاسخ مستقیم به حملات دشمن دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج نظرسنجیهای مشابه در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در یکی از پیمایشهای انجامشده میان شهروندان آمریکایی، ۷۵ درصد از پاسخدهندگان نسبت به پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کردهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اینگونه پیمایشها، دستیابی به روایت دقیق و علمی از دیدگاه مردم ایران نسبت به ایالات متحده و محور مقاومت است تا بر پایه آن، سیاستگذاریهای مؤثرتری در عرصه اجتماعی و رسانهای انجام شود.
