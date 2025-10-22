به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌ بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، با نور جزلان نایب رئیس مجلس مالزی دیدار و گفتگو کرد.

حاجی بابایی با اشاره به ارتباطات دوجانبه بین دو کشور، گفت: همواره ارتباطات ایران و مالزی خوب بوده اما این کفایت نمی‌کند و باید بیشتر ارتقا یابد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجامع بین‌المللی در حال افول هستند، افزود: هنجارهای دنیا در موضوعات مختلف مانند دفاع از حقوق کودکان، مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل و موضوع اخلاق نیز زیر پا گذاشته می‌شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در برجام به تمام مفاد توافق عمل کرد، ادامه داد: ترامپ برخلاف قوانین بین‌المللی برجام را پاره کرد و اروپایی‌ها نیز سکوت محض داشتند و متاسفانه کاملاً از آمریکا تبعیت کردند.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه نباید فراموش کنیم ریاکاری آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی مشهود است، گفت: آمریکایی‌ها تاکید به مذاکره داشتند اما در هنگام مذاکره، به کشور ما حمله کردند.

وی افزود: ترامپ در نشست شرم الشیخ حاضران را تحقیر کرد و حتی بعد از مبادله اسرا، صهیونیست‌ها مجدداً به مردم غزه حمله کردند بنابراین کشورهای اسلامی و سایر کشورها باید برای مبارزه جامع با یکجانبه‌گرایی، از شعار به عمل روی آورند.

در ادامه، نایب رئیس مجلس مالزی، گفت: ارتباطات ایران و مالزی باید ارتقا یابد. ما بعد از حمله رژیم صهیونیستی، با ایران همدردی کردیم. باید همه بدانیم که ممکن است کاری که صهیونیست‌ها با ایران کردند، با هر کشور دیگری نیز انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی به هیچکس رحم نمی‌کند و حتی بیمارستان‌ها، مدارس و موزه‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد، افزود: بازسازی غزه باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید فراموش کنیم که صهیونیست‌ها قصد دارند کرانه باختری را نیز تصاحب کنند.

نایب رئیس مجلس مالزی با بیان اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به صورت شفاف مورد نظارت قرار می‌گیرد، تصریح کرد: ایران حق دارد به سمت انرژی هسته‌ای پاک حرکت کند.