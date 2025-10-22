به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، دیوان بینالمللی دادگستری قرار است امروز چهارشنبه حکم خود را در مورد اقدام رژیم صهیونیستی در اعمال محاصره غزه و ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه که نقض قوانین بینالمللی به شمار میرود، صادر کند.
حکم دادگاه -احتمالا- یک توصیه مشورتی حقوقی و غیرالزامآور است، اما این امر میتواند فشار بینالمللی بر رژیم صهیونیستی را برای همکاری با سازمان ملل و صدور مجوز ورود کمکهای بشردوستانه بیشتر به غزه افزایش دهد.
این حکم در صورت صدور، سومین مصوبه دادگاه لاهه در مورد اقدامات رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ در غزه خواهد بود.
نظر شما