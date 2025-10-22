به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، جلسه دیوان دادگستری بینالمللی در پرونده عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهداتش در قبال کمکرسانی به فلسطینیها هم اکنون آغاز شد.
این دادگاه سال پیش به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد.
در واقع دادگاه نظر میدهد که وظیفه قانونی اشغالگران صهیونیست در قبال نهادهای امدادرسان سازمان ملل مثل آونروا و همچنین در زمینه امدادرسانی به فلسطینیها چیست.
از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی در غزه، این سومین پرونده است که علیه این رژیم در دادگاه بینالمللی لاهه اقامه میشود.
دیوان بینالمللی دادگستری قرار است تا ساعاتی دیگر حکم خود را در مورد اقدام رژیم صهیونیستی در اعمال محاصره غزه و ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه که نقض قوانین بینالمللی به شمار میرود، صادر کند.
حکم دادگاه یک توصیه مشورتی حقوقی و غیرالزامآور است، اما این امر میتواند فشار بینالمللی بر رژیم صهیونیستی را برای همکاری با سازمان ملل و صدور مجوز ورود کمکهای بشردوستانه بیشتر به غزه افزایش دهد.
این حکم در صورت صدور، سومین مصوبه دادگاه لاهه در مورد اقدامات رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ در غزه خواهد بود.
