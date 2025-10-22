حرکت غیرعادی فرستادگان ترامپ در جریان سفر به اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که به نظر می‌رسد جرد کوشنر داماد ترامپ و استیو ویتکاف فرستاده وی از اراضی اشغالی به عربستان سفر کرده‌اند.

در این گزارش آمده است، سفر فرستادگان ترامپ به ریاض به وسیله هواپیمای شخصی ویتکاف طی شب گذشته صورت گرفته است.

این منابع اضافه کردند، انجام چنین سفر مستقیمی از اراضی اشغالی به عربستان سعودی یک اقدام غیر عادی به شمار می‌رود.

لازم به ذکر است که فرستادگان ترامپ به تازگی به اراضی اشغالی سفر کرده و بنا بر اعلام منابع صهیونیست پیام صریح وی را به نتانیاهو مبنی بر لزوم محافظت از آتش بس غزه منتقل کرده‌اند.