برزیل به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) اعلام کرد که کشور برزیل رسماً در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی درباره نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی در نوار غزه مداخله کرده است.

بر اساس بیانیه دیوان، برزیل مورخ ۱۷ سپتامبر بیانیه مداخله خود را طبق ماده ۶۳ اساسنامه دیوان ارائه کرده است. این ماده به کشورهایی که عضو کنوانسیونی در حال تفسیر توسط دیوان هستند، حق مداخله می‌دهد.

برزیل در این بیانیه اعلام کرده که به‌عنوان عضو کنوانسیون ۱۹۴۸ منع و مجازات جنایت نسل‌کشی از این حق استفاده کرده است.

همچنین تأکید کرده که تفسیر مواد یک، دو و سه کنوانسیون در این پرونده در معرض قضاوت است و دیدگاه‌های حقوقی خود را ارائه کرده است.

دیوان تأکید کرده هرگونه تفسیری که در حکم نهایی صادر شود، برای برزیل نیز الزام‌آور خواهد بود.

بر همین اساس، دیوان از آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی خواسته تا نظر مکتوب خود را درباره مداخله برزیل ارائه کنند.

پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ ثبت شد. این کشور تل‌آویو را به نقض تعهداتش تحت کنوانسیون نسل‌کشی در حملات علیه فلسطینیان در غزه متهم کرده است.

دیوان نیز از آن زمان مجموعه‌ای از تدابیر موقت را صادر کرده که اسرائیل را ملزم به جلوگیری از ارتکاب جنایت نسل‌کشی می‌کند.

برزیل با این اقدام به جمع کشورهایی از جمله کلمبیا، مکزیک، اسپانیا، ترکیه، شیلی و ایرلند پیوست که تاکنون خواستار مداخله در این پرونده شده‌اند.

دیوان بین‌المللی دادگستری که مقر آن در لاهه قرار دارد، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و به اختلافات حقوقی میان کشورها رسیدگی می‌کند.