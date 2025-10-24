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۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۶

استقبال وزارت خارجه یمن از حکم مشورتی دیوان لاهه ضد اسرائیل

استقبال وزارت خارجه یمن از حکم مشورتی دیوان لاهه ضد اسرائیل

وزارت خارجه یمن ضمن استقبال از نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل، نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس در غزه و لبنان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسیرة، وزارت امور خارجه یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از مفاد نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی استقبال می‌کند و بر لزوم پایبندی رژیم به احکام حقوق بین‌الملل تأکید می‌نماید.

در این بیانیه آمده است که یمن نسبت به اقدام کنست در تصویب پیش‌نویس قانونی که اشغالگری صهیونیستی در کرانه باختری را قانونی جلوه می‌دهد، هشدار می‌دهد.

بر اساس این بیانیه، پیش‌نویس مصوبه رژیم صهیونیستی دلیلی بر تلاش دشمن برای ناکام گذاشتن توافق توقف تجاوز به نوار غزه و ادامه سیاست‌های تجاوز طلبانه آن در کرانه باختری است.

وزارت امور خارجه یمن به رژیم صهیونیستی نسبت به ادامه نقض توافق آتش بس در غزه هشدار داده و اعلام کرد که نقض آتش بس عواقب وخیمی برای آن در پی خواهد داشت.

بیانیه یمنی‌ها همچنین هشدار خود را به رژیم غاصب صهیونیستی در مورد ادامه تجاوز به لبنان و نقض توافق آتش‌بس با این کشور تکرار کرده و بر موضع ثابت یمن در حمایت از حقوق فلسطینیان تأکید کرد.

دیوان دادگستری بین‌المللی چهارشنبه گذشته نظر مشورتی خود را درباره «الزامات اسرائیل درباره حضور و فعالیت سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های ثالث در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی» اعلام کرد.

بر اساس حکم صادره از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی، ممانعت اشغالگران صهیونیست از اعمال محاصره غزه و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه بر خلاف قوانین بین المللی است و این رژیم نمی‌تواند به این اقدام ضدانسانی خود ادامه دهد.

کد مطلب 6633002

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    نظرات

    • جهانبخش IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
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      مرگ بر صهیون

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