۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

مخالفت دیوان لاهه با لغو حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو

دادگاه کیفری بین المللی با درخواست رژیم صهیونیستی مبنی بر لغو حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت و توقف تحقیقات در مورد آنها مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که دادگاه کیفری بین‌المللی با درخواست تل آویو مبنی بر لغو حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یواف گالانت وزیر جنگ سابق و توقف تحقیقات در پرونده آنها مخالفت کرد.

دادگاه بین‌المللی کیفری در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، پس از تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات ضد انسانی، حکم بازداشت دو مقام ارشد رژیم صهیونیستی یعنی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را صادر کرد و آنها را به مسئولیت در جنایت جنگی گرسنگی دادن به عنوان روشی برای جنگ و جنایات علیه بشریت و قتل، آزار و اذیت و سایر اقدامات غیرانسانی در طول جنگ غزه متهم کرد. به این ترتیب تمام ۱۲۵ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله فرانسه و انگلیس، موظفند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به خاک خود، آنها را دستگیر کنند.

    • IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      شیطان کارش را خوب بلد است با دیوان لاهه بر علیه نتانیاهو حکم صادر می کند تا مردم فکر کنند هنوز در دنیا جایی هست که مطابق قانون عمل می کند

